Bernolákovo často mení svoj názov, ale nie svoju „dušu“. Pôvodne mala obec meno Čeklís. Dnes poslanci na telekonferencii obecného zastupiteľstva vraj odhlasovali nový názov obce - Golfovo.

Zároveň požiadali našu vládu, aby povolila otvoriť golfové ihriská. Nepreukázalo sa, že by nový koronavírus hrával golf.

Málokto dnes už vie, ako sa do Čeklísa golf dostal. Zo Škótska golfovú loptičku doniesol mních Golffried, ktorý utiekol zo Škótska pred prenasledovaním katolíkov a hráčov golfu.

Golfovú loptičku do Škótska priniesol Golfský prúd z Holandska. Do Holandska túto hru doniesol učiteľ národov Ján Amos Komenský, ktorý sa hru naučil hrať od pastierov husí, keď odchádzal cez Čeklís do exilu.

Pastieri husí túto hru hrávali s palicami, s ktorými poháňali svoje húsky pri Prešporku. Ako husiti doniesli na Slovensko húsky, vo svojom diele opísal Augustín Marián Húska.

Vidíte, ako sa kruh dialekticky uzatvára? Mních Golffried našiel trvalé útočisko na fare v Čeklísi, kde práve pôsobil Anton Bernolák zo Slanice. Založili spolu Slovenské učené tovarišstvo, aby Slovákov naučili hrať moderný golf.

Treba povedať, že im finančne pomáhal gróf Esterházy, ktorý si rád pohadzoval nielen svoju manželku Ester, ale aj golfovú loptičku. V roku 1910 si v Bernolákove zahral golf aj bývalý americký prezident Theodor Roosewelt.

„Buržoáznu“ hru v Bernolákove hrali aj za komunistov, ale do novembra 1989 pod iným menom. Hneď po oslobodení dňa 6.4.1945 sa náhodou našla na poli zabudnutá golfová loptička. Občania si ale mysleli, že ju tam zabudli sovietski vojaci a že je z hry gorodky.

Členovia revolučného národného výboru pod vedením svojho predsedu sa ihneď začali hrať s golfovou loptičkou a v roku 1948 Čeklís premenovali na Bernolákovo.

Dnes nahradili pôvodný pamätník Bernoláka z roku 1937 od Frica Motošku sochou golfistu Bernoláka, ako v roku 1791 odpálil loptičku smerom na Párkány. Loptička doletela do mesta Párkány dňa 8. marca 1848 práve vtedy, keď na Uhorskom sneme rečnil Ludevít Velislav Štúr.

Dnes je na mieste dopadu golfovej loptičky nainštalované súsošie vierozvestcov, ale autor im zabudol vymodelovať golfové palice. Je načase prehodnotiť biele miesta histórie Slovenska. Treba aj povedať, prečo sa Párkány volá Štúrovo.