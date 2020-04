Posledný strom v lese

V lese žije sova a všetci o nej vedia, že je veľmi múdra a všetko vie, ale stále v lese spí a spí na rozdiel od developerov, lykožrútov a drevorubačov, ktorí les len rúbu a rúbu, hryzú a hryzú a nevedia sa zastaviť.

Les, kde bol, tam bol, zrazu nebol. Kde bol? V Prdelli. Kde je ten Prdell? Predsa v ďalekej Tramtárii.

V lese boli všetci smutní, ale jeden drevorubač bol ešte oveľa oveľa smutnejší. Možno mu bolo ľúto stromov, možno ani sám nevedel prečo. Z posledného stromu z lesa vyrezal múdru sovu. Možno múdra sova vymyslí niečo veľmi múdre.

A naozaj. Sova ožila, povystierala si krídla, poobzerala sa okolo seba a potom sa hlboko zamyslela. Dlho a dlho rozmýšľala a nakoniec prehovorila: „No to je v Prdelli.“



My, na Slovensku, sa nemusíme báť, lebo stačí podpísať petíciu My sme les.

Tí smutnejší budú vrbami,

hlúpejší budú zadubení,,

smädní básnici budú Smrekmi,

dievčatá jolkami alebo jedličkami,

červení zostanú červenými smrekmi.

Každý si môže vybrať strom podľa svojho vkusu a lykožrúty podľa svojho kusu. Keby ste predsa len hľadali tú múdru sovu, nájdete ju niekde na vyrúbaných svahoch Malých Karpat.

Developer má kopu spiacich stavebných parciel, má veľa bytov, kancelárií, domov a budov, ale ich musí stále stavať a stavať, aj keď tam nikto nebýva a kancelárie neprenajme.

Lykožrút má byty dva, lebo má dve manželky lykožrútky, ktoré sa o manžela radi podelia, ale o byt nie.

Drevorubač je rád, ak sa zmôže na jednu jedinú svoju chalúpku alebo bytík. Na rozdiel od lykožrútov a developerov nie je drevorubač ako drevorubač, ale mal by sa volať lesorubač.

Lesy sú pľúca našej ufajčenej Zeme a žijú v nich, vlastne žijú z nich developeri, lykožrúty a drevorubači. Kde sa les rúbe, tam lietajú triesky a občas prsty. V poslednej dobe lieta hlavne štiepka a lieta v nej kdekto. Spaľovanie štiepky sa dotuje pri výrobe elektriny a tepla.

Lesníci aj lykožrúty si robia iba svoju prácu. Ale mali by sa dohodnúť, aby nám ešte dáke lesy zostali, napr. v Starej Lesnej. Aby nemusela zasadnúť Ústredná národná názvoslovná komisia a nemusela zmeniť názov obce „Stará Lesná“ iba na „Stará“.

S lesníkmi by to bolo jednoduchšie. Vynechalo by sa to „le“ a zostalo by „sníci“. Sníci by potom mohli snívať o zašlej kráse lesnatého Slovenska.

Iba neviem, čo by robili lykožrúty. Možno si niečo nájdu. Veď toho zhnitého máme v „štáte dánskom“ neúrekom. Našťastie pre lykožrútov.

(December 2017)