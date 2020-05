Interview s koronavírusom SARS-CoV-2

Pán Covid, počul som, že už u nás končíte. Kedy to už u nás definitívne zabalíte a kam od nás pôjdete? Ty buď kľudný, ja nikam neodchádzam, ja chcem byť u vás ešte aktívny. Mne stačí jediná vaša chybička.

O Covidovi sa dnes rozpráva na celom svete, ale málokto ho naozaj videl. Stále je okolo neho viacej dohadov ako faktov. Zo všetkých strán sa na nás lepí. Upelešil sa vo všetkých masmédiách. Dokonca niekde už pán Covid vládne aj bez parlamentu, alebo sa zákony prijímajú v skrátenom konaní.

Tušili sme, že sme sledovaní cez mobily aj cez internet. Pán Covid toto sledovanie využíva a legalizuje a presvedčil nás, že s týmto sledovaním súhlasíme. Európske nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) sa stalo byrokratickým zdrapom papiera, ktorý nám iba znepríjemňuje a komplikuje život a nechráni nás.

Slovensko patrí vo svete zatiaľ medzi tie najúspešnejšie krajiny v boji proti Covidovi, aj keď nemalo také vybavenie, ako majú iné krajiny. Vyhráva vďaka včasnej reakcii politikov (Pellegrini, Matovič, Čaputová...), vďaka obetavej práci zdravotníkov a mnohých ďalších a ďalších a hlavne vďaka disciplinovanosti obyvateľstva.

Prvýkrát som sa s pánom Covidom stretol začiatkom februára, keď som bol na lyžovačke v Lombardii. Taliani a Francúzi sa pri každom stretnutí bozkávajú dokonca 2 až 3x. Covidovi som sa vyhol iba tak-tak, lebo sa nerád bozkávam a stále si umývam ruky, ako Adrian Monk a Mr. Bean. Napríklad keď jem, vždy nechám konček pečiva, kde som ho držal prstami.

Moja dcéra a zať sú lekári vo Švajčiarsku a prichádzali denno-denne do styku s pánom Covidom. Ak chcete, môžem vám o tom podrobne napísať, ale sem sa mi to nehodí. Vráťme sa k rozhovoru s pánom Covidom.

Pán Covid, my si tykáme?

Ja tykám každému. Ja mám rovnaký prístup ku všetkým ľudom bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, politickej príslušnosti.

Ale najohrozenejšou skupinou boli dôchodcovia hlavne v domovoch sociálnych služieb.

To odkiaľ máte? Ja mám rovnaký prístup k ľuďom bez rozdielu aj veku.

V našich novinách ale píšu niečo iné.

Samozrejme, protislovenské prostitútky.

To ale písali aj v Taliansku, vo Francúzsku, v Číne...

To píšu iba protitalianske, protifrancúzske a protičínske prostitútky.

Rovnako sa vyjadrovali aj lekári a vedci.

Žiadne úmrtia dôchodcov som nespôsobil. Takéto skutky sa nestali. To môžu hovoriť iba gágaji, táraji a prďúsi.

Odkiaľ pochádzate? Zo skúmavky alebo zo zvieraťa? Z netopiera alebo z pásavca?

Nie je podstatné, odkiaľ mačka pochádza. Podstatné je, či chytá myši.

Virológovia, ktorí vás naozaj videli, obdivujú vašu úprimnú guľatosť s korónou ako má slniečko. Nie ste tak náhodou slniečkar?

Ja neznášam slniečko aj slniečka rov, lebo teplo ma vysušuje.

Ako znášate dezinfekčné prostriedky? Aký je váš názor na pitie dezinfekčných prostriedkov, ako napríklad navrhol prezident Trump?

Trošku mi to komplikuje prácu, ale neverím, že si ľudia budú stále umývať ruky. Inak dezinfekcia zvnútra je pre mňa tiež nepríjemná, hlavne keď si dezinfikujete dutú hlavu, kde sa mi najlepšie darí.

Akého ste vy pohlavia a ako sa rozmnožujete?

Ja nie som on ani ona a nerozmnožujem sa pohlavne.

Vy ste vlastne cudzinec a nie ste ani on a ani ona. Nie ste tak trochu prihriaty? Nechcete náhodou u nás presadzovať registrované alebo dokonca neregistrované partnerstvá? Prečo ste prišli aj na Slovensko? Nepoviem, keby k nám prišla epidémia vtáčej chrípky, veď my sme národ holubičí. My sme nikdy nikomu neublížili a nemali sme ani žiadne kolónie, okrem Mórica Beňovského, ale jeho si zvolili za kráľa na Madagaskare dobrovoľne. Proti Číne sme nikdy nebojovali, ani za Slovenského štátu sme Číne nevypovedali vojnu. Mimochodom, neublíži koronavírus z netopiera nášmu krtečkovi?

Na Slovensko som prišiel na pozvanie a požiadali ma o internacionálnu pomoc. Prišiel som pomáhať a nie ubližovať.

To vám Slováci nikdy neuveria. Ktože vás to pozval? To by som rád videl.

Ľudia to nemusia uveriť. Podstatné je, že si zvyknú. Inak by ste sa čudovali, kto nás pozval. Ukazovať nič nemusím a bolo by to aj problematické, vzhľadom aj na moju veľkosť.

Nevadí vám, že pre vás zatvorili mnohé štáty svoje hranice?

Hranice nie sú korzo, aby sa tu ľudia iba tak prechádzali!

Nevadí vám, že pre vás sa zrušili vo svete všetky lety?

Ale to som nezrušil ja. To zrušili vojaci, aby svetová verejnosť nevidela, že všetky oceány a moria sú zaplnené ponorkami. Všetky ponorky všetkých štátov sveta sa museli vynoriť, lebo pod vodou v uzatvorenom priestore mali námorníci respiračné problémy.

Urobili ste aj niečo pozitívne?

Znížil som znečisťovanie životného prostredia a globálne otepľovanie sa možno aj zastavilo.

Rozmýšľali ste o budúcnosti? Máte plány na vstup do politiky?

Zatiaľ je predčasné o tom hovoriť, ale nikdy nehovor nikdy.

Čo by ste na záver odkázali našim občanom?

S Pánom Bohom, idem od vás, neublížil som, neublížil som žiadnemu z vás.

Máte dosť piskľavý hlas, kedy budete mutovať?

Pán Covid sa odmlčal. Nevedno, či sa urazil, alebo odišiel na zasadnutie svojho Centrálneho krízového štábu. Dobrou správou je, že SIS-ka sa prebudovala a premenovala na JIS-ku (Jednotná informačná služba). Zatiaľ nevieme, čo bude s KIS-kou (Krajská informačná služba). Riaditeľom JIS-ky sa stal mikrobiológ, ktorý je tak malý, že môže robiť agenta provokatéra medzi Covidmi.