Chcel by som byť Jasnou, keby som si musel vybrať dáke miesto na našej planéte. Chcel by som byť Jasnou pod Chopkom, kde sme strávili krásne jasné dni a naša Ninka a Zuzka sa práve tu naučili lyžovať.

Popravde by som chcel byť Jasnou nie naozaj a iba na chvíľu, aby som mal názov k tomuto blogu, lebo ja som radšej na kopci, ako pod kopcom.

S Jasnami je všetko jasné, je to proste jasnačka, aj keď je sychravá hmlistá jeseň. Mne naozaj nie je jasné, prečo je tak málo Jasien. Ja som doteraz poznal iba jednu jedinú jasnú, moju spolužiačku, ktorá nosila pod úzkou blúzkou krídla motýlie.

Dnes som mal radosť ako filatelista, ktorému sa konečne podarilo nájsť k jednej vzácnej pradávnej Jasne, Jasnu druhú, novú. Ešte väčšiu radosť mám, že chce čítať moje blogy, veď preto ich píšem, aby sa čítali.

Blog musím najprv v duchu niekomu povedať, napríklad novej Jasne. Až potom blog dodatočne zapisujem, opravujem a prepisujem.

Keby sa vrátil čas a ja by som bol mladý zas, písal by som blogy jednej vzácnej slečne, ktorá ešte nosí pod úzkou blúzkou krídla motýlie. Nepozval by som ju na moju zbierku motýľov, lebo tá sa časom rozpadla na prach a zostala iba spomienka na „zášum“ krídel motýlích. Dnes sme si mohli tie blogy čítať a smiať sa, lenže kedysi som ich nepísal, ale kedys’ všetky slečny nosili pod úzkou blúzkou krídla motýlie.

„Zášum“ som si požičal z hviezdenia od urodzeného Pála Országha de Felsőkubina. Nech nám nevyšumí.

Juraj Rašla

Aj ja sa na našu Jasnu jasne pamätám, ako na spolužiačku. Nepamätám sa na jej blúzku, ale verím Ti, že tam mala motýlie krídla. Ty si zrejme vtedy bol v oblasti motýľológie lepším a pozornejším pozorovateľom. Vieš, že sa tento motýľ Jasna vlastne odborne volal Jasnuše? Toto si doteraz dobre pamätám. A to je zasa detail, ktorý ťa vtedy asi menej zaujímal.

A predstav si, že ja som sa s týmto pekným československým motýľom stretol v Splite, kde si tento motýľ poletoval v úplne nemotýlích pochmúrnych priestoroch paláca zvrhlého cisára Diokleciána. Aký to kontrast! Zrejme práve preto, aby nám ukázal, že na svete nie sú iba ohavní Diokleciáni.

Čau, že ju pozdravujem.

J. K.

Vyznanie

Mne to pripadá ako vyznanie, ktoré si kdesi hlboko v podvedomí mal a teraz prišiel čas ho povedať. Vyplávalo z hĺbky. Ten vzťah zrejme nemá nič spoločné s bežnými kategóriami ako láska, zaľúbenosť, príťažlivosť... Je to niečo neuchopiteľné, nepomenovateľné, niečo ako závan krídel motýlích, ľahké dýchnutie, ktoré vidíš len podľa zaroseného skla. Teraz sme ten závan pocítili a zarosený krúžok videli aj my.

Žiada sa Ti ešte prejsť po ňom prstom?

A. J.