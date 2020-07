Prof. doc. JUDr. Ing. Juro Jánošík, CSc., PhD., major hôrnych chlapcoú

S hrôzou sme zistili, že naši najväčší Slováci a osobnosti majú málo titulov a niektorí ešte žiadny titul nemajú. Mnohé naše dediny nielenže nemajú kanalizáciu, ale nemajú ani vlastnú vysokú školu alebo univerzitu.

Je načase zriadiť Úrad pre prideľovanie titulov a univerzít s vlastnou rozpočtovou kapitolou. Ako rozumnejšie využiť miliardy €, ktoré sme vyhandlovali z EÚ, než ich použiť na vzdelávanie a na vedu?

Nie je to hanba, že náš najväčší Juro Jánošík je stále iba kapitán? Nemali by sme ho povýšiť aspoň na majora a majora Zemana (po toľkých reprízach) konečne na plukovníka?

Aj druhom nášho Jura Jánošíka by sme mali konečne prideliť dôstojné tituly. Rajnohu by sme mohli poslať na „pajdák“ a Uhorčíka na „hnojarinu“. Surovec, Ilčík, Adamčík, Pivovarčík, Plavčík a Jakub Chlastiak z Oščadnice nech sú Mgr-i.

Hlavným postavám našich národných rozprávok by sme tiež mohli prideliť priliehavé tituly. Maličkému Jankovi Hraškovi by sme pridelili taký malý titulík Bc (bakalár) a Červená Karkuľka by mohla byť konečne profesorka z VUML-u. Hlúpy Ďuro až taký hlúpy nie je, na 100 percent. Nech je teda docent.

Ak sa podarí študentovi pri odpisovaní diplomovej alebo bakalárskej práce naformulovať aspoň jednu vlastnú myšlienku, zaslúži si titul podčiarknuť. Koľko myšlienok, toľko čiarok.

Pre budúcich politikov nech sa zavedie požičovňa alebo záložňa titulov.