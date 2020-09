Mesto pyramíd, transparentná netransparentnosť súdov a generálny prokurátor

V Bratislave sú tri pyramídy a traja „vykrádači“ pyramídovej hry. Najväčšími staviteľmi pyramíd v Amerike boli Mayovia a na Slovensku najväčším „vykrádačom“ pyramídových hier bol J. M. Podobnosť mien je čisto náhodná.

Mayovia nepestovali marhule, ale kukuricu. Mayská kultúra bola staršia než rímska a v niektorých oblastiach bola aj vyspelejšia. Mayovia začali používať nulu o tri tisíc rokov skôr než Európania a o štyri tisíc rokov skôr, než nulu objavil J. M. na svojom bankovom konte.

Do pyramídovej hry nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia vložilo 170-tisíc klientov vyše dve miliardy €. 105 334 veriteľov bolo odškodnených po sedemnástich rokoch až v roku 2019 v hodnote 1,8 percenta svojho vkladu.

Obete pyramídovej hry sa 29. 7. 2020 konečne dočkali aspoň morálnej spravodlivosti, ale svojich peňazí sa už asi nikdy nedočkajú. Po osemnástich rokoch bol J. M. konečne právoplatne odsúdený. Aj J. M. by mohol byť spokojný, konečne to má za sebou. Viete si predstaviť, koľko jeho nervov a prachov to muselo stáť? Pardon, J. M. je chudobný ako kostolná myš, ktorá bola tak chudobná, že sa musela presťahovať na ranč.

J. M. nebol iba vykrádač pyramídovej hry, ale bol prvým veľkopodnikateľom na Slovensku, vplyvným lobistom v politických stranách a hnutiach a spoluzakladateľom novej slovenskej „kapitálotrovnej“ vrstvy. Vlastnil aj denník SME a spoluvlastnil Rádio TWIST.

J. M. vlastne podviedol podvodníkov a okradol zlodejov o 14, 8 miliónov €. Je to taký novodobý Juro Jánošík. Ozbíjal bohatých, iba akosi zabudol lup rozdeliť medzi chudobných, ktorých vlastne ozbíjali zakladatelia pyramídovej hry Vladimír Fruni, František Matík a Marian Šebeščák. Možno si J. M. myslel, že v reálnom kapitalizme už nie sú chudobní a rozdávať nie je komu, veď sme všetci privatizovali v kupónovej privatizácii.

Juro Jánošík unikal spravodlivosti iba štyri roky a osudným sa mu stal podhodený hrach a obvinenému J. M. už modernejší Kočnerov USB kľúč a mobil s Threemou, ktorá naháňa trému viacerým podnikavcom.

J. M. nie je žiadne béčko a nielenže má „filipa“, ale má aj obrovský talent. Je to skutočný umelec národný aj zaslúžilý. Dokázal okolo seba vytvoriť plodný kolektív politikov, úradníkov, sudcov, advokátov, lekárov, prokurátorov... Až v roku 2018 boli odsúdení jeho najbližší spolupracovníci Patrik Pachinger a Dávid Brtva, ktorý si svoje odsedel a je už podmienečne na slobode.

Ak niekto raz klame, podvádza a kradne, môžeme predpokladať, že to robil aj v minulosti a že s tým len tak neprestane. V poslednej dobe sa objavili aj oprávnené podozrenia, že na Slovensku bola epidémia akejsi záhadnej choroby, ktorá vypukla akurát v čase naplánovaného pojednávania súdu.

Vo svete boli oveľa väčšie pyramídové hry, ale Slovensko môže byť hrdé na najdlhšie a najväčšie obštrukcie pri súdnom konaní s J. M. Osemnásť rokov a to nie je ešte koniec. Máme pred sebou mimoriadne dovolanie na Ústavný súd, lebo je to vraj za čiarou - osemnásť rokov súdiť „chorého a nemajetného starca“.

Podanie na Ústavnom súde je evidované pod evidenčným číslom Rvp 1441/2020 a náhodným prideľovaním spisov bolo pridelené sudcovi spravodajcovi Petrovi Strakovi. V rámci prípravy predbežného prerokovania danej veci prebiehajú nevyhnutné procesné úkony. Predbežné prerokovanie danej veci možno očakávať najskôr v septembri 2020.

Zdá sa, že kľúčovým problémom Najvyššieho súdu bolo, že kto bude posudzovať zdravotný stav J. M. Transparentným spôsobom (na internete) sa mi podarilo získať Uznesenie NS (číslo spisu 9505100014 a značka spisu 3To5/2018) zo dňa 24. 9. 2018, z ktorého je jasná transparentná netransparentnosť. J. M. vystupuje pod umeleckým menom V. W. (ako Voskovec a Werich).

Jedno talianské príslovie hovorí, že do žien, do melónov a do sudov sa nevidí, ale nemalo by sa na nich ani klopkať, vraj je to neslušné a v prípade súdov aj nebezpečné. Lenže, ako zistiť, čo sa skrýva v sude, keď udalosti na NS a na ministerstve chorôb tak dobre korešpondujú s komunikáciou medzi obvineným M. K. a bývalým šoférom a sudcom Vladimírom Sklenkom?

Slovensko nevie, či dozorujúceho prokurátora Jána Šantu má obdivovať alebo ho má ľutovať, že 16 rokov musel so svätou trpezlivosťou bojovať s megaobštrukciami, kým obžalovaného J. M. právoplatne odsúdili. Prezidentka Slovenska by ani nemusela dávať Jánovi Šantovi dáke vyznamenanie, ale naopak, mohla by mu slávnostne odobrať mäkčeň nad písmenom „S“. Ján Šanta by sa potom stal Santom. (Santa je v slovenskom preklade svätý.)

Obžalovaný M. K. je aj po včerajšom šokujúcom oslobodzujúcom rozhodnutí Špecializovaného súdu ešte stále vo väzení iba vďaka húževnatosti prokurátora Jána Šantu v kauze zmeniek. Ján Šanta má zásluhu na aj tom, že J. M. je už odsúdený a už nesedí, ale leží v base a čaká na vydanie na Slovensko. Ale nech si ho nechajú v Česku! Nech si ho oni chovajú aj liečia, bude to pre nás lacnejšie.

Húževnatosť Jána Šantu budeme ešte potrebovať. Ak odsúdenie J. M. trvalo 16 rokov, tak odsúdenie M. K. môžeme očakávať aj o 20 rokov. M. K. je iný kaliber, je stále netrestaný, bezúhonný a jediný človek, ktorému nebola ešte zrušená milosť, ktorú mu v kauze Technopol pred 23 rokmi udelil vtedajší prezident Michal Kováč. Obvinený M. K. o sebe tvrdí, že na Ústavnom súde vybavil, že nielen v našom parlamente sedia zástupcovia strany, ktorá by bola inde zakázaná.

Spravodlivosť je slepá, ale dobre počuje. V ruke už netríma meč, ale mobil s Threemou. Ak sa rozplynie „hmla“, možno viac uvidíme, ale nerobme si ilúzie, že to pôjde rýchlo a ľahko, ale nevzdávajme to, je to naša morálna povinnosť aj voči dvom mladým ľuďom.

JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA má vzdelanie aj prax aj schopnosti, aby bol novým generálnym prokurátorom. Dokonca vie aj spisovne a zrozumiteľne komunikovať s verejnosťou, ale má hendikep, lebo na hlave nemá žiadne maslo ani margarín. Ján Šanta má dokonca viac titulov než ich má odsúdený JUDr. Ing. J. M. alias JUDr. Ing. V. W.

1. Najväčšou pyramídou v Bratislave je budova Slovenského rozhlasu od Štefana Svetka, Štefana Ďurkoviča a Barnabáša Kisslinga. Je to vlastne pyramída v pyramíde postavená na hlavu.

2. Najstaršou pyramídou je pamätník Milana Rastislava Štefánika v katastri Mosta pri Dunaji pri Ivanke pri Dunaji na mieste, kde zahynul. Autor pamätníka Dušan Jurkovič zvolili pyramídu asi preto, lebo to bol jeden zo symbolov slobodomurárov.

3.Najmenšou a najmladšou pyramídou je podstavec pamätnej dosky zo sadenia cyperského platanu na Dunajskom nábreží. Platan sa bohužiaľ zlomil, ale pyramída našťastie stojí a my môžeme s čistým svedomím nazvať Bratislavu mestom pyramíd a pyramídových hier, aj keď záverečná scéna hry sa bude odohrávať v Košiciach na Ústavnom súde.