Rašla Juro nie je kocúr, lebo je inžinierko a nemá chvost. My sme s Jurom autorská dvojica. Ja vymýšľam všakovaké mňaukoviny a inžinierko mi ich píše do počítača. Samozrejme, s myšami to viem a na klávesnici píšem celkom obstojne všetkými dvadsiatimi, ale moje pazúry pritom strašne škrabocú.

Juro bol pôvodne zememerač (rovnako ako Abraham Lincoln, Old Shatterhand, Ján Botto alebo Ivan Popovič), ale občas mu prišlo na um urobiť „srandovnú“ mapu alebo geometrický plán.

Félixss Muro

Muro je milý, nekonečne dôverčivý, inšpirujúci a večne hladný PÁN KOCÚR.

Rašla Juro