„Slováčisko“ Masaryk a 28. október

Pán Mgr. Jan Urban napísal 27. októbra 2020 v H.Psovi, že „Vznik Československé republiky byl velmocenským omylem. Ze lží se stala legenda. Tomáš Garrigue Masaryk přitom byl placeným agentem britské zpravodajské služby ... “

Nezávislá žurnalistika Hlídacého psa nemusí byť niekedy až taká objektívna, nemusí byť vždy slušná a niektoré články môžu byť aj pod psa.

Ale nebol to politik a štátnik, novinár a publicista, filozof a sociológ profesor Tomáš Garrigue Masaryk (TGM alebo „tatíček“ Masaryk), kto pochoval c. k. monarchiu. Nebol to ani český ani slovenský nacionalizmus. Bola to prvá svetová vojna, ktorú nerozpútali ani Česi, ani Slováci, ani TGM. Mimochodom TGM sa mnohokrát postavil aj proti českému nacionalizmu.

Potešilo ma, že 28. október je už našim štátnym sviatkom ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, ale Jan Urban ma nepotešil. Možno by mal na Slovensko chodiť častejšie, napríklad tak, ako TGM chodieval pravidelne každý rok do Bystričky pri Martine, alebo už ako prezident do Topoľčianok.

Pán Urban je významný český disident-chartista, politik a novinár ocenený Cenou Ferdinanda Peroutky.

Nechcem byť k pánovi Urbanovi nespravodlivý tak, ako je on nespravodlivý k TGM. Úprimne, na neho ani nemám (na p. Urbana a samozrejme, ani na TGM). Ale ani p. Urban na TGM nemá a nemajú na neho mnohí naši prezidenti a králi. Nechcem diskutovať s pánom Urbanom, ale chcem sa zastať nášho „tatíčka“ Masaryka, pričom si pomôžem jeho výrokom: „Demokracie toť diskuse, ... ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.“

Sú niektorí Česi, ktorí by chceli, aby tatíček Masaryk bol iba Čechom alebo nebol „tatíčkom“, ale sú aj Slováci, ktorí chcú, aby „tatíček“ Masaryk bol zase iba Čechom. Ale čo o sebe povedal TGM v hovoroch s Karlom Čapkom? „Já jsem byl vlastně napůl Slovačiskem odmalička; můj otec byl Slovák z Kopčan, mluvil slovensky do smrti, aji já jsem mluvil spíš slovensky – nějakého rozdílu mezi Slováky uherskými a moravskými, mezi kterými jsem jako dítě rostl, nebyl jsem si vědom.“

Možno niekomu vadí, že TGM bol „pokrokárom“ a humanistom. TGM ako poslanec v Ríšskej rade vo Viedni podporoval 8-hodinový pracovný čas a všeobecné volebné právo, postavil sa proti antisemitským poverám, po Černovskom masakri pri Ružomberku vystúpil s ostrým protestom atď, atď.

Ako medzinárodne uznávaná autorita sa TGM ako 65-ročný postavil v roku 1916 do čela Československej národnej rady. Po vzniku Československa, resp. Česko-Slovenska bol TGM 14. novembra 1918 zvolený za nášho prvého prezidenta. Už v roku 1918 sa u nás uzákonil 8-hodinový pracovný čas a v roku 1925 sa uzákonil nárok na platenú dovolenku. U nás boli zrušené privilégiá našej šľachty bez perzekúcií. Naše ženy dostali volebné právo v roku 1919, keď bolo uzákonené všeobecné volebné právo. (Pre zaujímavosť vo Francúzsku dostali ženy volebné právo v roku 1945, vo Švajčiarsku v roku 1971 a v Lichtenštajnsku až v roku 1984.)

O TGM sa nebijú iba Česi a Slováci, ale k nemu sa hlásil aj bývalý rakúsky kancelár (predseda vlády) Bruno Kreisky a pri odhalení pamätnej dosky v roku 1982 vo Viedni na rohu Petersplatz - Jungferngasse povedal: „Masaryk war ein grösser Österreicher.“ Do roku 1914 určite, ale potom začala nezmyselná krutá vojna. To bol začiatok konca našej c. k. monarchie.

Za totalít bol odkaz TGM znevažovaný, história bola prekrúcaná a mnohí ľudia boli zatváraní a popravovaní. Dokonca aj soška TGM od Ladislava Šalouna, ktorá bola pôvodne v hale Zemskej banky v Bratislave na Gorkého ulici č. 7, bola za totality perzekvovaná a rovnako si svoje odsedela v depozite aj v kotolni (skoro ako disidenti). Soška sa v roku 2010 dožila v Bratislave dôstojného miesta pred Slovenským národným múzeom a v roku 2019 tu dostal svoje námestie aj TGM. Dúfajme, že nielen soška, ale aj osobnosť TGM si v Česku aj na Slovensku uchová v budúcnosti svoje dôstojné miesto.

Vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi nevznikli v roku 1918 a ani nezanikli po roku 1993. Vzťahy Čechov a Slovákov majú hlboké korene a vytvárajú ich konkrétni ľudia. Stále sme si blízki v kultúre, vo vede, v medicíne, vo vzdelávaní a napokon aj v politike. Naše stretávanie sa a spolupráca nás teší a baví. Či 28. október je alebo nie je štátnym sviatkom a čo kto píše (napríklad ja) alebo nepíše, to na veci nič nemení. Už aby ten Covid 19 skončil.