Toľko svíň je aj na Bratislavu priveľa

Partička diviakov vyčíňa v Starom Meste v Bratislave pod Bôrikom pri vládnom hoteli a pri čínskej ambasáde. Máme už aj prvú obeť. Je ňou ich excelencia Dog Berni-Bac. Bude z toho medzinárodný škandál?

video //www.youtube.com/embed/RT8-gWaNaV4

Svine už nemajú ďaleko k nášmu parlamentu (necelý kilometer vzdušnou čiarou). O čo ide tým sviniam? Kto je za nimi? Kto ich financuje? Ako sa tak ďaleko dostali?

Nechcel by som byť v koži politikov. Čo s tým urobia? Myslím tie svine, lebo politici určite nič neurobia. Aj keby chceli. Majú dostatočné skúsenosti so sviňami? Zdá sa, že nie. Jeden minister sa bude vyhovárať na druhého, Matovič na Sulíka, starostka na primátora, ostanec na odídenca a naopak. Na úradoch a na ministerstvách neodpovedajú na listy, asi nevedia, čo majú napísať. Možno by aj odpovedali, keby tak mali z čoho odpísať.

Piati diviaci vedení skutočne veľkou skúsenou sviňou nivočia záhrady a pohrýzli ich excelenciu Doga Berni-Baca. Obeťou sa stal náš sused - múdry, dobrý, veľký a dôstojný Pán Pes s veľkým P, ktorého si naši susedia adoptovali z útulku. Ledva sa vylízal zo zlého predchádzajúceho zaobchádzania a už má znovu strach, bojí sa vychádzať von na záhradu.

Smutný Dog Berni-Bac sa lieči

​ Veselý Dog Berni-Bac vo svojej záhrade