Bude sa v centre Bratislavy strieľať? Po novembri '89 sa u nás premnožili divé svine

Premnožili sa nie preto, žeby si užívali demokraciu, ale preto, lebo nemajú poriadneho predátora, napr. poľovníka. Pred novembrom '89 sa lokálna aj vysoká politika robila na poľovačkách. Dnes sa už na poľovačkách politika nerobí.

Politici sa stretávajú napríklad v kuchyni, v uzavretých kluboch alebo pri golfe. Ak osobnosti osoby biznisu a politiky chcú predsa len ísť na poľovačku, tak idú do Afriky. Tam ich nikto nevidí, ani naši investigatívni novinári („protislovenské prostitutky“), lebo na Afriku proste nemajú („ani od Soroša“).

Dnes sa málo ľudí venuje poľovníctvu organizovanému na vysokej znalostnej úrovni a tradície sa už nedodržujú. V lese stretnete nielen premnožené svine, ale aj rôznych ľudí v uniformách, ozbrojencov bez uniforiem a bezhlavých jazdcov na motorkách aj štvorkolkách. V lesoch pribúdajú výcvikové areály pre uniformované a vojensky organizované skupinky. Neučia sa tu iba pochodovať.

Diviaky patria do lesa, ale naše lesy dostávajú zabrať zo všetkých strán. Zbohatlíci si svoje lesné pozemky oplocujú. Motívom veškerého snaženia aj nezbohatlíkov je zisk a ťažba dreva hlava-nehlava. Diviaky sú z oplotených alebo z odlesnených lesov vyháňaní. Neprimerané zisk sa často dávajú „vychladnúť“ na 20-30 rokov kúpou nehnuteľností, o ktoré sa potom nikto nestará. Na neudržiavaných a zdevastovaných nehnuteľnostiach (aj v centre Bratislavy) divé svine nachádzajú úkryty.

Bolo by iluzórne si myslieť, že politici sa budú teraz zaoberať chytaním diviakov, keď sa snažia nechytiť COVID-a, alebo nachytať koaličného partnera. Nanajvýš sa snažia chytiť svine, ale v bielych golieroch. Ale keď okamžite nezačneme riešiť odchyt diviakov, tak o rok ich bude minimálne 5x viacej.

Čo je divá sviňa

Sviňa je anatomicky podobná človeku, ale nie je chamtivá. Je iba žravá, dokonca všežravá, čo je hlavným predpokladom jej rozšírenia (aj do centra Bratislavy). Diviaky sú chytré a veľmi spoločenské, obyčajne žijú v dvadsaťčlenných skupinkách. Niekedy majú aj 50 členov. Tie „Dzurindovské“ skupinky sa zatiaľ nepodarilo objaviť, skôr tie gorilie. Staré kance žijú samotársky (aj ľudia aj svine). Diviaky sa dožívajú až 20 rokov.

Divé svine sa cez deň schovávajú a odpočívajú. Aktívne sú v noci, ale človeku sa vyhýbajú, lebo si asi myslia, že ľudia sú svine.

Svine sa pária v zime medzi novembrom a januárom. Samica privádza na svet 4-12 mláďat. Ľudia sa síce pária po celý rok, ale moc to asi nevedia, lebo deti na svet moc neprivádzajú.

Svine sú nebezpečné, lebo do všetkého strkajú svoj rypák a všetko rozryjú a dokážu urobiť poriadny svinčík, ale čo sa týka prasačín za človekom zaostávajú.

Ako na diviaky

Odstrel diviakov v centre mesta je rizikový. Prirodzení predátory diviakov vlky a medvede sa do centra Bratislavy tak skoro nedostanú, aj keď sú dnes už chránení. Preto ako jediné riešenie prichádza do úvahy pasca. Netreba sa ale pomýliť. Fotopasca (dnes stojí okolo 50 €) diviaka nechytí, na rozdiel od generálneho prokurátora, ktorý nakoniec do fotopasce chytil sám seba (za pomoci svojho kamoša).

V Česku sa cena pasce na prasce pohybuje okolo 600 €, pričom skoro polovicu ceny v Česku dotuje štát.

Pri väčšom výskyte diviakov sa budú musieť stavať trvalé zariadenia (ohrady) na ich odchyt. Treba pripraviť aj debny na prepravu chytených diviakov.

Odchyt do klietky alebo do ohrady treba monitorovať fotopascou a kontrolovať mestskou políciou, aby sa tam nechytila nepovolaná osoba.

Ak sa do pasce chytí sviňa, treba naozaj preveriť, či je to sviňa. Najlepšie, keď sa sviňa sama kajúcne prizná, že je sviňa a začne spolupracovať a poukáže na ďalšie skryté divé svine.

Čo by sa malo robiť pri stretnutí s diviakom

Hlavne treba zachovať pokoj, netreba provokovať, netreba sa pýtať napríklad na vratky DPH alebo sa pýtať na konto na Cypre. Svini treba ukázať rešpekt a netreba sa jej pozerať priamo z očí do očí, ale netreba ju stratiť z očí a treba byť opatrný. Hlavne samice s mláďatami a samec v dobe párenia môže zaútočiť. Diviaky majú nebezpečné kly, kance až 20 cm dlhé, ale vedia aj poriadne uhryznúť. Pri útoku si vraj treba ľahnúť na zem do skrčenej polohy. Dôležité je chrániť si hlavu a krk, neklásť odpor a silno kričať a volať o pomoc. Pomôže vedomie, že ste poistení a že máte dôchodkové sporenie v druhom aj v treťom pilieri. Aj dobrá modlitba určite pomôže (aspoň sa ukľudniť).

A čo poradiť divým sviniam

Aj pre svine s hore nosom (rypákom) platí rovnako ako pre politikov: „Pýcha predchádza pád!“

Nestačí byť len sviňa, ale ako sviňa sa treba aj tváriť.